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體育

多個商場直播江旻憓比賽 氣氛熱鬧掌聲不斷

【明報專訊】巴黎奧運昨舉行首個正式賽事日，港隊代表包括女子重劍世界排名第一的江旻憓、柔道選手王嘉莉等出戰，本港多區均有商場轉播賽事。記者昨在觀塘apm觀察，不少市民駐足收看，並為港隊選手打氣歡呼及拍掌鼓勵；有市民期望江旻憓可成功奪得金牌。康文署在18區設「活力奧運觀賞站」，其中九龍公園站疑因網絡問題，一度出現直播接收不暢順情況，職員聯絡承辦商跟進，至傍晚約6時半回復暢順。

昨多區均有商場轉播奧運賽事，包括奧海城、荃新天地、屯門市廣場及觀塘apm，奧海城指逾500人觀看。

房屋局長何永賢、房屋署長羅淑佩、房屋局副局長戴尚誠昨在油塘大本型與市民觀賞江旻憓32強賽事。當江獲勝後，他們及不少市民即鼓掌及拍動「打氣扇」，氣氛熱烈。何於facebook發文指「大家為她（江旻憓）每一次得分歡呼，我也以粉絲視角拍下多個瞬間」、「誠邀大家全城齊做啦啦隊，為我們的健兒打氣」。

apm昨直播江旻憓32強時，有市民大叫「加油」及高呼「江旻憓」。江成功晉級8強時，市民紛紛鼓掌支持，不少人繼續留下收看羽毛球「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪的賽事。

居住apm附近的陳先生說，見到商場活動駐足觀看，會看完江旻憓32強賽事才回家。何小姐在場收看江旻憓及王嘉莉的賽事，她表示現場氣氛熱鬧，見到港隊出戰「激動」，希望落敗的王嘉莉繼續努力，亦冀江奪冠。何說自己約了朋友吃飯，經過便順道觀賞賽事支持港隊。

爆谷店指生意反少兩成

位於apm UC層爆谷店Garrett Popcorn Shops，店員林小姐表示該舖未能受惠轉播奧運，生意反較上周六少約一兩成，又稱每次商場舉辦活動會有影響，估計或因聲浪太大反令客人減少。

相關字詞﹕巴黎奧運

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