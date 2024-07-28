江旻憓為港奪今屆首獎牌 女子重劍個人賽取突破 寫個人奧運最佳成績

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

奧運劍擊項目昨假巴黎大皇宮開打，港隊今屆未能繼東京奧運後再次「成團」征奧，「三朝元老」江旻憓憑世界排名第一直入女重個人賽32強，首擊未受太大考驗下以15：11刺走埃及隊選手艾雅侯辛，晉級16強以15：12挫美籍新星夏莉侯絲斯安，以及8強以15：7輕取37歲烏克蘭隊老將高慧堤嘉，勇闖4強，突破里約奧運16強及東京奧運8強的成績，已寫下生涯最佳奧運戰績。

世一之名直入32強一路突進

江旻憓今晨4強面對世界排名第12的34歲愛沙尼亞劍手迪菲特，雙方於2023年巴塞隆拿世界盃對壘，Vivian以15：9勝出。二人4強開賽前在巴黎大皇宮隆重步入比賽場地。甫開賽江旻憓被對手衝刺先失一分下，及後穩守突擊連取2分反超前。面對迪菲特的積極進攻，第一局雙方2：2平分。次局Vivian再度引導對手進攻下先取1分，及後再成拉鋸戰兩度打成平手，並在落後4：5下反超前6：5。之後兩劍雙方都有取分，領先8：7下完成次局。

戰至最後一局，江旻憓在避開對方數劍下再取1分，首領拉開對手兩分，但隨即被迪菲特連下兩城扳平9：9。雙方同時取分後，Vivian在埋身戰再度領先，並在最後1分11秒防守對手衝刺後將優勢拉開至13：11，其後再取兩劍下，最終以15：11擊敗對手，再為香港歷史寫下新一頁首闖奧運決賽。

國手孫一文衛冕失敗

國家隊方面，名將孫一文在32強於「決一劍」爆冷13：14不敵日本隊吉村美穗出局，衞冕夢碎。這名32歲劍手在落敗後向裁判投訴近5分鐘，再被現場觀眾狂噓，她在賽後訪問表示，對手最後一劍沒有刺中自己，但即使看重播確認是裁判誤判，也無法改變結果，只能接受現實。

陳諾思何瑋桁今接力出鞘

香港劍擊隊今將由兩名奧運「新丁」接捧出鞘，其中19歲新星陳諾思將於香港時間下午5時25分迎來首擊，在女子花劍個人賽32強面對日本隊劍手東晟良。至於28歲男將何瑋桁則會在晚上7時15分亮相，在重劍個人賽出戰日本隊的山田優。

即時賽果詳見：https://news.mingpao.com/ins/%E9%AB%94%E8%82%B2/section/20240728/s00006