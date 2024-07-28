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體育

哥迪奧拿扭軚表忠 不排除續約曼城

【明報專訊】帶領曼城奠定英超四連霸的主帥哥迪奧拿，早前曾揚言待來季合約完結後考慮離「藍月」他投。惟即將展開英超新球季前，哥帥似乎已回心轉意，不單指傳媒曲解他之前離「城」日子漸近的言論，也表明「不排除續約可能」。

現時在美國帶領曼城作季前集訓及熱身賽的哥迪奧拿，接受專訪時透露自己仍渴望留效執教，「我之前的意思是『已經在曼城留了8年，也不打算再多留8年，因此離隊日子是在倒數中』。不過我根本沒有明言『下季就要走』。坦白講，我更希望與會方續約，因為我實在深愛這間球會」。

利物浦小勝貝迪斯 史諾領軍首捷

至於曼城爭冠大敵，目前同樣身處美國集訓的利物浦，昨在季前熱身賽憑中場蘇保斯拉爾上半場34分鐘接應穆罕默德沙拿傳送建功，以1：0小勝西甲球隊貝迪斯而回，此戰也是新帥史諾執教「紅軍」首場勝仗。史帥賽後表示十分滿意球隊可以控制大局，並相信此仗傷出的居迪斯鍾斯「應無大礙」。紅軍之後兩場熱身賽，將接連惡鬥死敵阿仙奴及曼聯。

熱刺險挫神戶 施斯隆離隊回巢富咸

另一方面，正展開亞洲之旅的熱刺，昨晚在日本東京國立競技場與日職球隊神戶勝利船進行熱身賽，結果熱刺由柏度樸路、孫興慜及小將米奇摩亞各建一功，險勝對手3：2。熱刺其後將轉赴韓國，與韓職明星隊及德甲的拜仁慕尼黑交手，惟已失寵的翼鋒賴恩施斯隆，則以自由身轉投母會富咸，並與會方簽下兩年合約。

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