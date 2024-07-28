戴利高化浪漫之都致敬《鐵達尼號》

【明報專訊】巴黎奧運代表團破天荒乘坐開蓬遊船沿塞納河參加開幕禮，即使一班運動員冒雨濕身，依然無損「high爆」心情。最吸睛莫過於英國隊跳水「五朝元老」戴利，與同任持旗手的賽艇選手高化上演奧運版《鐵達尼號》，前者化身女主角Rose，雙雙於船頭重現經典名場面。適逢主唱《鐵達尼號》主題曲的加拿大天后Celine Dion病癒復出壓軸獻唱，令這幕「回憶殺」更添另類浪漫情懷。
戴利將在明午男子雙人10米高台跳水粉墨登場，與新拍檔威廉斯一起「You Jump I Jump」。30歲的戴利在上屆東京奧運奪金後曾退役兩年，全因4歲長子Robbie希望看到爸爸的奧運英姿才在去年12月復出。在開幕禮上，戴利向電視鏡頭擺出半個心心姿勢送給觀看直播的兩個兒子，其後更在Instagram分享Robbie的另一半邊心，認真「Sweet爆」！
譚貝利樂極忘形 婚戒丟塞納河
意大利隊持旗手譚貝利同樣「搶Fo」，這名跳高好手於東京奧運與卡塔爾好友巴希姆「分金同味」成佳話，前晚卻在巡遊期間樂極忘形將手上婚戒丟進塞納河，惹得老婆「嬲豬」。譚貝利隨即在Instagram補鑊，直言因備戰奧運落力減磅致手指變瘦兼心情太「high」才大意跌戒，更承諾這將激勵他爭取衛冕，再加碼買過全新婚戒「慰妻」息怒。
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