戴利高化浪漫之都致敬《鐵達尼號》

戴利將在明午男子雙人10米高台跳水粉墨登場，與新拍檔威廉斯一起「You Jump I Jump」。30歲的戴利在上屆東京奧運奪金後曾退役兩年，全因4歲長子Robbie希望看到爸爸的奧運英姿才在去年12月復出。在開幕禮上，戴利向電視鏡頭擺出半個心心姿勢送給觀看直播的兩個兒子，其後更在Instagram分享Robbie的另一半邊心，認真「Sweet爆」！

譚貝利樂極忘形 婚戒丟塞納河

意大利隊持旗手譚貝利同樣「搶Fo」，這名跳高好手於東京奧運與卡塔爾好友巴希姆「分金同味」成佳話，前晚卻在巡遊期間樂極忘形將手上婚戒丟進塞納河，惹得老婆「嬲豬」。譚貝利隨即在Instagram補鑊，直言因備戰奧運落力減磅致手指變瘦兼心情太「high」才大意跌戒，更承諾這將激勵他爭取衛冕，再加碼買過全新婚戒「慰妻」息怒。