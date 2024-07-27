薛高巴黎遇竊 失逾400萬元財物 任巴西隊大使「遇不幸」 治安問題再惹關注

據法國傳媒報道，薛高上周四晚離開位於巴黎19區的酒店乘搭的士時，被兩名賊人有機可乘；其中一人與的士司機搭訕分散注意，另一人此時打開車尾廂取走存放在內的公事包，使薛高失去一隻名貴手表、一條鑽石頸鏈，以及歐元和美元鈔票各2000元，總值約50萬歐元。

兩賊人趁搭的士盜公事包

失手表鑽石頸鏈鈔票

綽號「白比利」的薛高，曾在1978至1986年為「森巴軍團」連戰3屆世界盃。他事後在社交網發文證實行李遇竊，形容在作為巴西隊大使旅程開始時「遭遇一場不幸」。他強調與妻子桑德拉並無大礙，認為相比「錢財身外物」，個人安全更重要，「我們正在從震驚中恢復過來，依靠當局和國際奧委會的支援，並希望能把失竊的個人物品尋回」。

治安問題乃巴黎奧運的關注議題之一，阿根廷男足上周四在首戰1：2不敵摩洛哥隊後，主帥馬斯真蘭奴就透露球隊賽前在位於聖伊天附近的訓練基地遇劫，「匪徒直接闖入並搶掠，就在奧運這場合」。阿根廷代表團事後分別在當地檢察部門報案，以及要求國際足協確保球員安全。

開幕禮部分入口延誤開放逾句鐘

此外，開幕禮舉行地點塞納河畔一帶在昨晨開幕禮展開前水泄不通，部分入口據報因工作人員未及獲發檢查門票的掃描器，延誤逾一小時才能開放入場，導致數千名觀眾聚集在各入口附近等候。而受巴黎雨勢影響，包括港隊在內的不少代表團在完成登船進場後隨即離開，未有到夏樂宮出席開幕禮餘下環節。