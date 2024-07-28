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體育

男籃開戰 澳洲輕取西班牙日本負德國

【明報專訊】巴黎奧運男子籃球項目昨正式開打，澳洲隊在「死亡A組」首戰憑5人得分達雙位數，以92：80輕取前鋒辛迪艾達馬攻入全場最高27分的西班牙隊；而今屆唯一亞洲代表日本隊則以77：97不敵應屆世界盃盟主德國隊。

上屆東京奧運摘銅的澳洲隊昨仗派出4名現效力NBA球隊的球員正選上陣，包括早前同樣交易至新球會的後衛荷西基迪及戴臣丹尼斯、中鋒蘭達爾和第4次征奧的老將米斯。「袋鼠兵」雖尾段被敵軍拉近僅差4分，但藉全場5人得分達雙位數，其中蘭達爾獲20分、9個籃板及5次助攻，以12分擊敗西班牙。

美國衛冕首擊撼塞爾維亞

至於去年男籃世界盃冠軍德國隊昨在B組首戰鬥日本隊，德軍早前曾在友賽以104：83戰勝對方，而是役續把握身材優勢下，終以97：77再克日本旗開得勝。

另外，曾16次奪金的美國男籃「夢幻隊」，今屆號召「大帝」勒邦占士、「咖喱仔」史提芬居里及杜蘭特等球星強陣征戰，並將於今晚11時15分迎來衛冕首擊，在C組首輪面對塞爾維亞隊，前者曾在月中友賽上以105：79勝出，今仗焦點將續是兩大中鋒安必特及約基治的對決。此外，女籃比賽今晚也揭開序幕，首場由國家隊迎擊西班牙隊；次場則是塞爾維亞硬撼波多黎各隊。

相關字詞﹕巴黎奧運

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