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體育

阿根廷男足勝伊拉克開齋 西班牙得米提早出線

【明報專訊】巴黎奧運男足B組首戰戲劇性失利的阿根廷隊，昨晚次輪以3：1打敗伊拉克隊首響勝鼓，兩軍賽後同是兩戰得3分；C組西班牙隊亦以3：1輕取上半場末段少踢一人的多米尼加共和國隊，賽後兩戰得6分，提早一輪出線8強。

阿根廷隊B組首戰戲劇性地以1：2負摩洛哥隊，3名超齡球員門將魯利、守將奧達文迪及前鋒祖利安艾華利斯此役續擔正。13分鐘，艾華利斯以腹部回傳中場堤亞高艾美達射入打開紀錄。上仗挫烏克蘭隊的伊拉克隊其後反撲，於完半場前憑前鋒艾文侯辛頭槌建功扳平。下半場接戰至62分鐘，阿根廷鋒將盧斯安奴干度破門再度超前，加上中場艾拿斯奧費南迪斯於85分鐘埋齋，終以3：1勝出。

加國女足高層：職球員不應受罰

西班牙C組首輪戰勝烏茲別克隊，此役於24分鐘藉多米尼加共和國隊門將保斯爾傳球失誤，被「狂牛」中場費明盧比斯先拔頭籌，但在38分鐘被多軍中場迪奧卡頂入追平，但其隊友「10號仔」艾斯干拿完半場前，因蓄意腳撐西班牙後衛古巴斯的要害直接領紅，而狂牛其後於55和70分鐘有阿歷斯巴爾拿及米基爾古迪利斯建功，終以3：1勝出及率先晉級。

女足今晚起上演6仗，分別是A組新西蘭對哥倫比亞隊、法國對加拿大隊、B組澳洲對贊比亞隊、美國對德國隊、C組巴西對日本隊及西班牙對尼日利亞隊。此外，在加拿大奧委會首席執行官舒密卡稱其女足國家隊，上屆奧運或因利用無人機刺探敵軍軍情及最終奪標後，該國足球首席執行官布路表示今屆球員從沒看過那些偷拍片段，故此她們和球隊不應受罰。

相關字詞﹕巴黎奧運

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