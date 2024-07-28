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體育

國家射擊隊摘巴黎奧運首金 挫韓組合連續兩屆稱霸 女子三米板拋離美國封后

【明報專訊】中國國家射擊隊昨在巴黎奧運奪得首金！盛李豪／黃雨婷在10米氣步槍混合團體金牌戰，以16：12力克韓國隊的樸是晙／琴智賢，為國家隊奪得今屆奧運首個冠軍，並連續兩屆在這項目摘冠，之後在不足1小時內，中國跳水隊組合陳藝文／昌雅妮在女子雙人三米板經5跳後得337.68分，並拋離亞軍美國隊23.04分下封后。

中國射擊隊派出兩隊選手參加今屆奧運，分別是一隊盛李豪／黃雨婷及杜林澍／韓佳予組合，其中只有19歲的盛李豪曾出席上屆東京奧運，結果「盛黃配」在資格賽以632.2環的首名成績闖入金牌戰，與以631.4環排次席的韓國一隊組合樸是晙／琴智賢爭標，而「杜韓配」則只能以628.5環排第8。

射擊隊八奪奧運首金

金牌戰的規則有別於資格賽，每隊兩名選手每輪各打1槍，二人的環數相加後，環數高的一隊得到2分，低的一隊無分，平手則各得1分，以先達到或超過16分的一隊奪標。兩隊在爭冠過程中相當緊湊，「盛黃配」首兩輪先落後0：2，但二人及時調整，其後連贏3輪領前6：2，迫使韓國叫暫停，並在隨後被追回兩分。不過國家隊之後再拿兩分還以顏色，加上第8和9輪報捷，將成績拋離至12：6，但韓國落後下仍奮戰追至12：14。

陳藝文昌雅妮女子三米板添次金

國家隊在關鍵的第14輪，有17歲的黃雨婷最後一發打出10.8環，盛李豪也打出10.7環，國家隊以21.5環對21.1環再拿兩分，以總成績16：12獲勝，奪得今屆奧運首金，至於今屆季軍得主則是贏德國隊的哈薩克隊。今次是中國射擊隊自1984年奧運以來，第8次在這4年一度的盛事為國家隊奪得首金，此前7位名將依次是許海峰（1984年）、陶璐娜（2000年）、杜麗（2004年）、龐偉（2008年）、易思玲（2012年）、張夢雪（2016年）和上屆的楊倩。

今屆奧運第2金亦落在國家隊手上。跳水隊組合陳藝文／昌雅妮在女子雙人三米板經5跳後得337.68分，拋離314.64分的美國隊23.04分下奪魁，季軍是得302.28分的英國隊。

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