塞納河上掀序幕 巴黎奧運創先河

開幕禮沿着塞納河上演，全長6公里路線由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎第16區的特羅卡德羅為終點，此為夏樂宮所在地，與艾菲爾鐵塔相對望，並於此處舉行傳統文化表演及燃點聖火。

上屆東京奧運奪金的「劍神」張家朗連續兩屆擔任港隊男方持旗手，女方則是首當旗手的東奧雙銀「女飛魚」何詩蓓。國家隊由前世界一哥乒乓球名將馬龍，以及韻律泳女將馮雨在開幕禮「擔大旗」。

隨着開幕禮結束，大部分賽事亦揭開序幕。港隊今日在7個項目亮相，其中江旻憓於香港時間下午4時50分展開首圈賽事，若一路晉級，將分別於晚上8時10分及9時50分出戰16強及8強賽，明晨1時上演4強，以及由明晨2時40分起舉行銅牌及金牌戰。

為香港體操隊「三朝元老」的「跳馬王子」石偉雄，今晚9時半出戰男子跳馬資格賽，爭取殺入下月4日的決賽。香港游泳隊會於今晚6時15分參加女子4×100米自由泳接力初賽。早前教練透露何詩蓓將專心個人項目，料由「五朝元老」歐鎧淳與隊友出戰。

上屆在羽毛球混雙得第四的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今日起出戰分組賽，先鬥中華台北隊組合；初次征奧的女雙代表「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖則在分組賽首擊遇保加利亞隊組合。

其餘亮相港將包括迎來乒乓球混雙16強的「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹；參戰男子單人雙槳初賽的賽艇名將趙顯臻；以及在柔道女子48公斤以下級別出戰首圈的奧運「新丁」王嘉莉。