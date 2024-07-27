加國女足衛冕首擊反勝新西蘭 無人機風波致主帥停職受查

遭遇無人機風波下，38歲加拿大女足教頭普莉絲特雯賽前已決定避席，而新西蘭隊此戰13分鐘把握角球攻勢，左閘芭莉（Mackenzie Barry）轉身抽入先開紀錄，但尋求衛冕的加拿大隊在半場補時4分鐘憑前鋒拿卡絲（Cloe Lacasse）射入，追平1：1。換邊後，加拿大在79分鐘靠後備入替的鋒將維莉絲（Evelynek Viens）射遠柱得手，帶領球隊反勝2：1，首戰旗開得勝。但加拿大奧委會昨表示，從2020年底開始執掌球隊的普莉絲特雯已被停職，直至完成對無人機事件的獨立外部調查，助教安迪史賓斯將領軍參加今屆奧運剩餘比賽。

世盃盟主西班牙挫日本響頭炮

同組另一仗，東道主法國隊昨雖一度帶着3球優勢半場返入更衣室，但換邊後被哥倫比亞隊追回兩球，終僅3：2險勝對手，以較多得球暫列榜首。而上屆女足世界盃冠軍的西班牙隊在C組首輪憑嘉丹蒂及艾坦娜邦瑪蒂各建一功，以2：1反勝日本隊，報回去年世盃小組賽以0：4慘敗的恥辱，「鬥牛軍」將於次輪面對尼日利亞隊；日本則對陣「森巴軍團」巴西隊。

贊比亞前鋒回歸足壇再圓奧運夢

另外，31歲贊比亞女足前鋒麥普普（Kabange Mupopo）曾代表國家參加2016年里約奧運的400米跑，她現時重返球壇再圓奧運夢。可是球隊昨晨在首仗以0：3不敵美國隊，暫於B組敬陪末席。