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體育

江旻憓出鞘 挾世一之名劍指首面獎牌 列頭號種子 女重個人賽32強起步

【明報專訊】巴黎奧運今踏入首個正式比賽日，港隊有女子重劍「世一」江旻憓（Vivian）率先出鞘，以頭號種子身分在個人賽力爭首面奧運獎牌。經過昨日抽籤結果，她首圈輪空直入32強，首仗將於本港時間下午約4時50分鬥埃及或塞內加爾隊選手的勝方，爭入16強。

出發前收大量祝福 冀帶好運揚威巴黎

世界排名第一的江旻憓將第3次參加奧運，上屆東京奧運她在女重個人賽8強止步，惟已創香港女子重劍歷來最佳奧運成績。雖Vivian上月在亞洲賽因膝傷退賽，但上周六離港出發前曾向本報稱：「最近收到比平時更多的支持者祝福和加油，希望帶住這些好運，今次可以打得更好給大家睇。」Vivian若一路晉級殺入明晨3時30分舉行的決賽，有機會為港爭取今屆第一金。

劍擊港隊今屆有4人參賽，經抽籤結果同樣首圈輪空直入32強。兩名奧運新丁的花劍女將陳諾思與重劍手何瑋桁緊接明日出戰，首仗同鬥日本劍手；力爭衛冕男子花劍金牌的張家朗則在下周一晚上約7時35分壓軸登場，首仗將對加拿大或佛得角隊劍手勝方。

何詩蓓勢避戰接力 歐鎧淳領銜泳隊登場

其餘項目方面，在杭州亞運勇奪金牌的趙顯臻今午出戰男子單人雙槳艇初賽；而港隊今屆「大項」有9張入場券的游泳，據奧運官網顯示的單項參賽名單，上屆兩銀得主何詩蓓（Siobhan）暫只報了200米及100米自由泳兩個主項，其教練程米高早前透露這名「女飛魚」未必會參加今晚6時15分的女子4×100米自由泳接力初賽下，勢由港隊「五朝元老」的歐鎧淳領銜隊友率先亮相；而上屆在羽毛球混雙得第4名的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今晚會在分組賽先鬥中華台北隊組合；另邊廂還有黃鎮廷／杜凱琹出戰乒乓混雙16強。

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