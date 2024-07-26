日本贈10人巴拉圭5蛋 寫隊史奧運最大勝仗

法國輕取美國3球 亨利仍稱苦戰

效力荷甲鹿特丹斯巴達的21歲翼鋒三戶舜介在18分鐘開紀錄，並把握7分鐘後巴拉圭中場維達韋拉蓄意腳踏平河悠腳背領紅的優勢，在下半場再入一球梅開二度，加上另一中場山本理仁69分鐘錦上添花，以及後備上陣的前鋒藤尾翔太末段連下兩城，以5：0大捷。縱使如此，「藍武士」教練大岩剛賽後稱對手大部分時間以寡敵眾，提醒麾下不能對往後比賽掉以輕心。D組另一場馬里與以色列隊各一言和。

另邊廂，法國主場迎戰美國上半場互交白卷，下半場藉前鋒拿卡錫迪、中場米高奧利斯及守將洛斯巴迪先後建功以3：0報捷，但主帥亨利說：「此役是苦戰，對方永不放棄，戰意旺盛，永遠想着反撲。這個我是明白的，因我曾在美職比賽和執教。」同屬A組的新西蘭隊以2：1挫幾內亞隊後暫居次。

此外，奧運男足比賽出現首個女性主球證，38歲的山下良美與兩名日籍同胞旁證一起執法埃及對多米尼加共和國隊的C組比賽，雙方互交白卷，同落後首仗報捷的西班牙隊兩分。