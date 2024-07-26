奧足首戰停近兩小時 阿根廷和變輸 馬斯真蘭奴轟「一生最大鬧劇」 美斯發文：難以置信

巴奧官網一度顯示2：2完場

阿根廷隊在超長16分鐘補時末段，憑中場基斯甸麥甸拿頂入逼和摩洛哥隊2：2，卻隨即有球迷衝落球場和向場內擲水樽等雜物，兩軍球員在球證指示下返回更衣室，巴黎奧運官網不久確認賽果為2：2，惟35分鐘後當大部分球迷都已離場，國際奧委會（IOC）突然宣布賽事並未結束，理由是球迷投擲雜物和衝入球場而令比賽被迫中斷，結果近2小時後要求兩隊球員再次入場，並完成餘下3分鐘補時比賽，其間視像裁判（VAR）才介入覆核，以有阿根廷球員在入球過程中越位在先為由，推翻麥甸拿的入球。

這場比賽終在閉門情况下完成餘下3分鐘，阿根廷未能改寫戰果以1：2敗陣；同組伊拉克隊以2：1反勝烏克蘭隊，與摩洛哥並列榜首。阿根廷和摩洛哥明晚在B組次輪分別對伊拉克及烏克蘭。

阿根廷主帥馬斯真蘭奴賽後說：「兩軍隊長都認為不應繼續比賽，這是我一生中見過最大的鬧劇，像馬戲團般，就算是社區比賽也不會發生這種事。我不知是誰下的決定，這並非我們能夠控制，相信投訴亦無用。除了奧林匹克精神，組織者還需要達標。不幸的是目前還沒有，事件令人遺憾和悲哀。」

夏基美對滋事球迷感遺憾

這名40歲名宿又稱，現在可做的是要求麾下「向前看」，「爭取餘下兩仗全取6分從而出線，我們應該帶着力量與憤怒繼續比賽下去」。正在美國養傷的美斯也就這次離譜事件在Instagram發文，寫上西班文Insolito（難以置信）；阿根廷足總會長塔比亞其後發公開聲明，稱已向國際足協紀律委員會投訴，要求處分相關負責人。至於摩洛哥隊長阿舒拉夫夏基美亦在社交網上稱，雖以一場重要勝利開始今屆奧運，「但我為一些支持者在比賽中表現出的態度感到很遺憾，這玷污了我們忠實球迷的形象，這種行為不能立足於足球上。」。

此外，阿根廷此役賽前一天練習期間成為小偷目標，其中本月初加盟巴甲球會保地花高的23歲翼鋒堤亞高艾美達，證實被盜竊手表、戒指和其他財物。