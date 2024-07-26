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體育

港產法籍義工一周當值6天 親睹何詩蓓最驚喜

【明報專訊】巴黎奧運有逾4.5萬名義工，當中包括在港出生及已移居法國的李愫文，在選手村擔任「國家奧林匹克委員會助手（NOC Assistant）」，笑言當值期間最驚喜是親睹港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）。

本報記者日前在選手村廣場區時，耳邊忽然傳來熟悉的廣東話說「香港隊加油」，原來是義工李愫文為港將打氣。她透露父母皆為港人，她未滿1歲已隨家人移居法國，但廣東話依然流利，還精通法文、英文、西班牙文和日文等多國語言。

曾在港任2008年京奧馬術義工

李愫文透露兩年多前在當地泳會看到廣告，得悉可申請成為奧運義工後立刻報名，最終獲分派擔任國家奧委會助手，在選手村主要協助來自西非的布基納法索隊。

李愫文成為奧運義工後，每周有6日要到選手村當值，休息日還要繼續正職工作。她透露這是第2次擔任奧運義工，首次為2008年北京奧運時，馬術項目在港舉行而獲得機會，「老實說，當年我只想要義工制服，但最後覺得幾好玩，可跟世界各地的人交流」。

被問到今次在選手村最開心的事，李愫文即時雙眼發光地說：「好興奮，我剛剛見到何詩蓓經過。我本身都有習泳，因此很喜歡她」。她期待這名上屆東京奧運贏得兩銀的港隊女飛魚在巴黎再創佳績，也稱看到港隊倍感親切，「當然在法國長大會支持法國，但也很想支持香港」。

相關字詞﹕巴黎奧運

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