黃杜配乒球混雙抽籤避國家隊 首圈鬥匈牙利組合 李靜滿意排位

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

巴黎奧運乒乓項目將於明日開打，港隊今屆派出1男4女運動員角逐4個項目，黃鎮廷、杜凱琹、朱成竹、李皓晴連同替補的吳詠琳日前抵埗後，前晚在訓練場地練習約1小時，隨後到南巴黎競技場4號館再練習約半小時以適應場地。

港隊首席混雙拍檔黃鎮廷／杜凱琹再次攜手征奧，經賽會抽籤，「黃杜配」在混雙首圈對匈牙利隊的艾斯基／馬達華絲，若晉級將鬥西班牙和巴西隊組合的勝方，殺入4強有機會硬撼日本隊的張本智和／早田希娜。港隊同時避開國家隊星將王楚欽／孫穎莎，這對身處上線的「世一」組合首圈將鬥13號種子的埃及隊球手。

黃杜配：隨遇而安任何對手

「黃杜配」直言不論抽籤結果如何，都是隨遇而安，「我們面對任何一隊，都是相信自己盡量去打好每一場。混雙只有16隊，基本上對手都已對賽過，亦有看對手比賽影片做準備」。總教練李靜受訪時笑言驚魂未定，但算滿意抽籤結果，認為關鍵視乎哪隊入局較快，「希望運動員調動快一點、出手果斷一點。奧運連場硬仗，打滿7局是平常事，我期望球員發揮好自己，做好面對困難的準備」。

李靜稱女團要思考佈陣

單打方面，黃鎮廷在男單64強將鬥從預賽勝出的球手，次圈大有機會硬撼國家隊2號種子樊振東；被列27號種子的杜凱琹在女單64強鬥朝鮮隊的邊松景，非種子球手朱成竹則與中華台北隊26號種子簡彤娟爭入32強。李靜直言所有對手都難打，但稱「波係圓嘅」，期望3名港將有所突破。

團體賽方面，上屆歷史性奪得銅牌的港隊女團被列6號種子，首圈先鬥瑞典隊，晉級或於8強硬撼3號種子韓國隊。李靜表示瑞典隊的主力為削球手不易應付，要思考如何佈陣，又稱今屆奧運每場對手都是最大難題，又爆金句稱：「相信每贏一場就解決一個難題。」