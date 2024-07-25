體壇快訊：皇馬去季收入逾90億增近三成

摩帥首領費倫巴治旗開得勝

葡萄牙籍61歲名帥摩連奴昨首領土超球隊費倫巴治，出戰歐聯次圈外圍賽首回合旗開得勝，作客瑞士球隊盧加諾藉塞爾維亞籍38歲前鋒迪施高連中三元，贏4：3先拔頭籌。摩帥賽後抨擊盧軍的人造草球場質素，並指「比賽條件難令人接受」。次回合將於下周三上演。

港明年演名宿雙紅會

雲集曼聯及利物浦名宿參加的傳奇足球巡迴表演賽《BATTLE OF THE REDS》，除了將於10月在泰國曼谷舉行，以及再到訪新加坡、文萊、印尼及越南等地，大會昨宣布將於明年加入香港站賽事，亦安排了「紅魔」名宿約基及「紅軍」名宿希斯基拍攝預告短片，預計屆時將會集合30位名宿訪港上演「雙紅會」獻技。

許建德GT歐洲賽銅盃佔先

香港車手許建德剛於德國霍肯海姆賽道完成GT世界挑戰賽歐洲賽第5站賽事，在兩回合比賽都收穫銅盃季軍，進帳19分於銅盃積分榜續領先。他將與其拍檔意大利籍車手Eddie Cheever III，在緊接周末續駕駛法拉利296 GT3戰車，移師德國另一著名的紐伯林賽道出戰第6站的耐力盃賽事。

印度摔跤聯會前會長性騷擾風波未息

體育與權利聯盟（SRA）昨在報告中指出，國際奧委會應調查印度摔跤聯會（WFI）前會長辛格。67歲的他去年6月被控在任職期間涉及性騷擾6名女摔跤手及成為國際頭條新聞，並引起人們對印度女運動員安全的關注。報告又指為了成功申辦2036年奧運，印度政府宜先確保運動員安全。