補時入球被推翻 阿根廷不敵摩洛哥 奧運男足開打 西班牙挫烏茲別克

球迷衝入場 球賽暫停兩小時

阿根廷大國腳早前在美斯領軍下衛冕美洲國家盃，令由球隊名宿馬斯真蘭奴執教的該國U23奧運隊，亦成為巴黎奧運男足焦點，此役他們也由協助「藍白兵團」揚威美洲盃的門將魯利、後衛奧達文迪及前鋒祖利安艾華利斯正選壓陣；摩洛哥則有右閘阿舒拉夫夏基美擔任隊長領軍，並藉隊友前鋒拉謙米完半場前先開紀錄領前，而夏基美則在51分鐘射入12碼。阿根廷憑中場古利安奴施蒙尼於68分鐘追回一球落後1：2，縱在超長15分鐘補時末段一次連環攻門，由中場基斯甸麥甸拿頂入，但隨即有球迷衝入球場，混亂之下球證率領雙方球員暫時離場。不過，賽事還有3分鐘才完場，約兩小時後復賽，結果阿根廷逼和一球被VAR以越位在先被推翻，餘下賽事在無球迷情况下完成，摩洛哥終勝2：1。

西班牙大國腳本月中破紀錄第4次奪得歐洲國家盃，並於去年首奪歐洲國家聯賽冠軍，如此強勁勢頭難免再度成奪標熱門份子，而此仗他們亦有曾在歐國盃上陣的巴塞隆拿21歲的費明盧比斯，以及維拉利爾23歲的阿歷斯巴爾拿坐鎮中場，並有巴塞新星古巴斯和艾歷加西亞握守中路，惟C組對手烏茲別克隊上半場亦憑藉簡單而快速足球令「狂牛」受壓。

29分鐘，狂牛前鋒艾比雷斯接應左路罰球頂後予伏兵城下的佩比爾近門射入打開紀錄。烏軍其後加強攻勢，43分鐘，狂牛先有艾歷加西亞禁區頂從後撞跌對方球員，後有古巴斯禁區內拉跌敵軍守將卡姆拉利夫，但球證視若無睹，後經視像裁判（VAR）介入，終判古巴斯犯規被罰12碼，為烏軍操刀的鋒將索梅洛杜夫一射入網扳平，並令兩隊上半場各一言和。

狂牛下半場初段佔上風，若非沙治奧高美斯在59分鐘主射極刑「宴客」已可再度領前，但這名已由曼城轉會皇家蘇斯達的翼鋒在62分鐘將功補過射入，終助球隊以2：1勝出。另外，女足衛冕之師加拿大隊的一名負責比賽分析和一名助教，涉嫌為打探A組對手新西蘭隊實力，使用無人機拍攝對方練習，結果一起被送返加拿大，而該國奧委會亦就事件公開道歉。