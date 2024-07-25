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體育

港羽開幕前最後備戰 奧運新丁李卓耀：不是來玩

【明報專訊】香港羽毛球隊上周五啟程往法國巴黎後，現於拉夏貝爾門體育館訓練，為即將揭幕的巴黎奧運作最後準備。港將李卓耀既為首度征奧感興奮，同時憶起10年前出戰青年奧運會的經歷，更明言「不是來玩」，「會用爭勝心態打好每一場，做好這件事」。

羽毛球港隊成員日前在社交網分享穿梭巴士無空調情况，當中李卓耀更熱得要赤膊乘車，片段隨即成網上熱話。這名27歲港將受訪時解釋道：「有些穿梭巴士沒有冷氣，有待改進。」就港協暨奧委會宣布45部流動冷氣機已送達選手村，李卓耀表示歡迎。

初踏奧運舞台的李卓耀透露，感覺與10年前出戰青年奧運會相似，未有因場外問題分心，「今次不是來玩，我們提早10日到法國，集中在比賽」。今屆李卓耀與中華台北隊好手周天成，以及世界排名較低的墨西哥隊球手同處男單I組爭首名出線，他坦言這屬「不幸中之大幸」，「會用爭勝心態打好每一場」。

同組對手退賽 鄧俊文拒鬆懈

至於上屆東京奧運歷史性取得第4名的混雙拍檔「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，將與日本隊宿敵渡邊勇大／東野有紗及中華台北隊的葉宏蔚／李佳馨爭首兩名出線。

對於原本同處C組的丹麥組合退賽，鄧俊文認為比賽沒有因此變易，會續以平常心應戰，「這組實力好平均，每場都很難打，現時只得3隊，可能要計細分才可決定那隊能夠出線，所以也要盡力爭勝」。謝影雪透露正努力適應時差，期望以最佳狀態出戰。

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