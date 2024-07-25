馬龍馮雨任國家隊開幕禮旗手 中國泳手人均藥檢21次遠超美澳

另外，中國游泳隊藥檢爭議事件再有新發展。世界水上運動總會（World Aquatics）於周六凌晨開幕的巴奧實行的藥物檢測力度將是史上最嚴格，中國泳隊成衆矢之的，人均已接受21次藥檢。

自1月以來，參加巴黎奧運的泳手平均接受3.4次藥檢，當中31名中國泳手平均至少已藥檢10次。中國泳手至今已接受世界水上運動總會認可的歐洲實驗室藥檢共418次，加上其他機構檢測，他們平均藥檢達21次，與此同時澳洲和美國隊泳手則分別是4和6次。

今年4月，媒體曝出於2020年底及2021年初，23名中國泳手在內地舉行的賽事中對禁藥「曲美他嗪」檢測結果呈陽性反應，但仍獲世界反禁藥組織（WADA）的允許參加東京奧運引發爭議。WADA當時採納中國當局聲稱「選手是誤食了遭污染的食物才攝入曲美他嗪」的說法而不予處罰，這也引起泳界質疑，泳壇傳奇菲比斯早前曾指出，WADA處理中國藥檢不力並敦促改革；而根據本月早些時候的一份獨立調查報告判定，WADA沒偏袒中國隊。當初藥檢呈陽的23人中有11人將代表中國參加巴黎奧運。