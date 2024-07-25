明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

恩師寄語打好每劍不留憾

【明報專訊】香港劍擊隊4名代表將於周六起一連3日在巴黎大皇宮分途出擊。新科男子重劍亞洲冠軍何瑋桁（Cedric）已準備就緒，期望在這個得來不易的奧運舞台打出屬於自己的劍，不留遺憾。

身高1.9米、一頭灰色雷鬼辮子頭、左臂「炸手」式滿佈紋身，男重港將何瑋桁任何地方也輕易吸引旁人目光。這名28歲港將4月底在奧運資格賽奪冠，完成一連串集訓和比賽後，隨即在左大腿添上五環紋身，「這位置當眼點，穿短褲就會看到，我對着鏡做步法時，像提醒自己打奧運途中有多努力去爭取」。他笑言在奧運資格賽及亞洲賽奪冠也是雷鬼頭，有感這是幸運髮型而未有「變髮」。

奧運劍擊賽事料今日公布對賽籤表，雖重劍隊曾邀外隊到體院參與訓練營，但何瑋桁直言未有專門部署對手打法，「我的焦點不是針對對手，而是調整狀態，做我能做的事，若打出自己風格會更得心應手」。

亞洲冠軍添信心 獲未婚妻現場支持

首次征奧的Cedric曾稱目標打入前8名，期待於巴黎大皇宮作賽，「我想表現出100%能力，能參加奧運都是強手，晉級就要對上前16的劍手。可能亞洲冠軍讓我更有信心，但最重要還是盡力打好每一劍」。他亦透露未婚妻特意到法國入場支持。

教練陸昶名與何瑋桁亦師亦友，盼愛徒盡情發揮，「比賽日什麼都可發生，難得有這機會就要好好把握，我希望瑋桁可堅守初心，一邊成長並找到屬於自己的劍路，在奧運打得開心、沒有後悔，這是最重要的」。

上 / 下一篇新聞