恩師寄語打好每劍不留憾

身高1.9米、一頭灰色雷鬼辮子頭、左臂「炸手」式滿佈紋身，男重港將何瑋桁任何地方也輕易吸引旁人目光。這名28歲港將4月底在奧運資格賽奪冠，完成一連串集訓和比賽後，隨即在左大腿添上五環紋身，「這位置當眼點，穿短褲就會看到，我對着鏡做步法時，像提醒自己打奧運途中有多努力去爭取」。他笑言在奧運資格賽及亞洲賽奪冠也是雷鬼頭，有感這是幸運髮型而未有「變髮」。

奧運劍擊賽事料今日公布對賽籤表，雖重劍隊曾邀外隊到體院參與訓練營，但何瑋桁直言未有專門部署對手打法，「我的焦點不是針對對手，而是調整狀態，做我能做的事，若打出自己風格會更得心應手」。

亞洲冠軍添信心 獲未婚妻現場支持

首次征奧的Cedric曾稱目標打入前8名，期待於巴黎大皇宮作賽，「我想表現出100%能力，能參加奧運都是強手，晉級就要對上前16的劍手。可能亞洲冠軍讓我更有信心，但最重要還是盡力打好每一劍」。他亦透露未婚妻特意到法國入場支持。

教練陸昶名與何瑋桁亦師亦友，盼愛徒盡情發揮，「比賽日什麼都可發生，難得有這機會就要好好把握，我希望瑋桁可堅守初心，一邊成長並找到屬於自己的劍路，在奧運打得開心、沒有後悔，這是最重要的」。