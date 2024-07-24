多支歐洲球隊訪日友賽 香川會蜂兵舊友

三笘薰迎傷癒後首戰鬥鹿島

日本今晚有3場友賽，鹿島鹿角晚上6時在東京國立競技場對英超白禮頓、大阪櫻花6時15分迎戰德甲多蒙特，磐田山葉6時30分主場對有兩日本國腳伊東純也與中村敬斗的蘭斯，這支法甲球隊周六起8日內會再鬥3支日本球隊。

多蒙特周日作客泰國0：4大敗予巴吞聯，新帥紐尼沙軒當頭棒喝，轉戰日本後有前國腳香川真司賽前到酒店與沙軒等「蜜蜂兵團」舊隊友重聚。這名35歲老將曾效多蒙特7季，贏得兩次德甲冠軍。

另邊廂，白禮頓對鹿島將是三笘薰休戰5個月後首擊，這名27歲日本隊翼鋒今年2月中因傷提早收咧，返日後已參與球隊全部操練，他在賽前記招稱有信心在31歲新帥靴斯拿帶領下重拾勇態。白禮頓下周日傍晚同在國立競技場對另一日職球隊東京綠茵。

此外，西甲球隊皇家蘇斯達明晚造訪大阪飛腳；有孫興慜隨隊的熱刺將於周六晚上6時對上季日職盟主神戶勝利船，另一英超球隊紐卡素則下周三及周六在東京分別對浦和紅鑽及橫濱水手；德甲亞軍史特加下周日及周四作客京都不死鳥及廣島三箭。