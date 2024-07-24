哥帥證迪布尼新季留效 碎赴沙特掘金傳聞 曼城美國友賽些路迪

目前在美國集訓的曼城，除了早前戰至歐洲國家盃較後階段的部分主力包括洛迪卡斯簡迪及貝拿度施華等未歸隊外，其餘包括盛傳正獲沙特阿拉伯豪門伊蒂哈德垂青的中場奇雲迪布尼及門將艾達臣摩拉斯，均有隨隊備戰。

曼城將於香港時間今早7時半在美國北卡Kenan體育場友賽些路迪，賽前哥迪奧拿在記招親證迪布尼來季留效，「奇雲不會去任何地方，來季仍是己隊一員。不過我只能肯定會有85%至95%的人腳與上季相同，因你永遠不知道轉會市場將發生什麼事，但即使有人離隊，我們都有相應準備」。他又強調對現時陣容具信心，不擔心個別球員變動會影響大局。

比國奧拿拿5億投維拉隊史最貴

值得一提的是，據報「藍月」雖拒將餘下一年合約的迪布尼出售，但仍有兩年合約在身的艾達臣，則據報已獲會方「開綠燈」與伊蒂哈德洽談，並初步同意對方開價的4000萬鎊（約4億港元）轉會費。

另外，上季英超位居第4的阿士東維拉，昨宣布以5000萬鎊（約5億港元）從愛華頓簽入22歲比利時國腳中場阿馬度奧拿拿，並打破隊史最貴收購紀錄。至於上季排第5的熱刺則落實將丹麥國腳中場賀積查治外借至法甲球會馬賽一季。

43歲巴利復出戰英第11級聯賽

至於已年屆43歲的前英格蘭國腳中場巴利，前晚突告宣布復出加盟英格蘭第11級聯賽的業餘球會Hurstpierpoint FC，但未有透露合約年期。這名曾代表英格蘭隊上陣53場的名將，過往曾效力阿士東維拉長達11年，是隊史上陣第8多的球員，其後輾轉效力過曼城、愛華頓及西布朗，並於2020年掛靴。

（英超消息）