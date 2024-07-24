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體育

占士再救夢幻隊贏德國 友賽全勝迎巴奧

【明報專訊】日前獲選為今屆巴黎奧運美國代表團持旗手之一的籃壇巨星「大帝」勒邦占士，昨晨於美國男籃「夢幻隊」征奧前最後一場熱身賽再當「救世主」，於完場前4分鐘內連取11分，領銜在倫敦O2體育館的中立場，以92：88擊敗應屆世界盃盟主德國隊，以全勝姿態轉赴巴黎。

占士任美國旗手：無比榮幸

勒邦占士前晚獲美國奧運代表團委任為今屆男子持旗手，不但成為美國隊史上第3名籃球運動員獲此重任，亦是歷來首名男子籃球員為美國在奧運「擔大旗」。這名39歲球星對此回應道：「這將是無比的榮幸，尤其是在這個全世界運動員聚首的舞台為美國搖旗。我一直相信體育擁有凝聚世人的力量，我為能在這場合成為一分子感自豪。」

在公告後數小時，美國男籃亦在英國倫敦出戰征奧前最後熱身賽，惟這支夢幻隊面對去年勇奪世界盃冠軍的德國隊，雖於上半場稍佔上風，但第3節起投籃命中率下降，遭對方力追而陷苦戰。不過，繼上仗攻入奠勝球險勝南蘇丹隊，占士此戰再次擔當「救世主」角色，於比賽尚餘3分57秒內獨取11分，全場攻入20分，領軍以92：88力克德國，以5戰全勝姿態完成熱身賽，下周日晚將迎巴黎奧運首擊，在C組面對塞爾維亞隊；後者昨亦於征奧前最後友賽贏波而回，以94：72大勝希臘隊。

此外，自入圍美國男籃大軍後一直因傷缺陣的杜蘭特，直至昨仗仍作壁上觀未有落場，但主教練卡爾回應稱從未考慮換人，「他已差不多準備好出戰，他的能力與經驗都是己隊需要的，但此刻我必須謹慎」。

相關字詞﹕巴黎奧運

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