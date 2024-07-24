巴奧男足打頭陣 阿根廷撼摩洛哥揭幕 拿卡錫迪法國鋒線擔綱 歐國盃冠軍成員助陣西班牙

隨着上兩屆金牌得主巴西隊在外圍賽出局，無緣問鼎三連霸，今屆男足奧運金牌料由多支傳統勁旅爭逐，今、明先舉行8場首輪分組賽。B組的阿根廷今屆由名宿主帥馬斯真蘭奴帶領4名2022年世界盃冠軍成員壓陣，包括3名超齡球員祖利安艾華利斯、老將後衛奧達文迪及門將魯利，首戰即遇硬仗面對PSG右閘阿舒拉夫夏基美為首、有6名球員在法甲落班的摩洛哥，不過其餘同組對手為伊拉克及烏克蘭隊，料阿根廷仍有望結束連續兩屆分組賽出局的劣績。

鬥牛軍上屆飲恨 17歲古巴斯領防線

主場出擊的法國由名宿亨利執教，前場除了曾效力阿仙奴的33歲里昂前鋒拿卡錫迪，還有今夏高價轉投拜仁慕尼黑的米高奧利斯，聯同其水晶宮前隊友桑馬迪達合作攻堅，明晨A組首戰在馬賽對陣美國隊，之後將遇有前利物浦中場拿比基達領軍的幾內亞及新西蘭隊。

西班牙上屆決賽戰至加時以1：2負巴西飲恨得銀牌，今屆陣中有兩名歐國盃冠軍成員，包括巴塞隆拿21歲中場費明盧比斯與維拉利爾23歲中場阿歷斯巴爾拿，且兩人在歐國盃合計僅上陣53分鐘，養精蓄銳在奧運衝牌，而落選歐國盃大軍的巴塞17歲中堅古巴斯表現亦備受關注。「鬥牛軍」今晚C組首仗先對烏茲別克隊，同組其餘兩隊為埃及和多米尼加共和國隊。

U23亞盃冠軍骨幹領銜日本

上屆殿軍日本隊在D組明晨首仗先鬥巴拉圭隊，再鬥馬里和以色列隊。「小藍武士」今屆未有起用超齡球員下，主帥大岩剛將依重在5月贏得U23亞洲盃冠軍的成員，包括混血隊長藤田讓瑠、門將小久保玲央及剛轉投英冠布里斯托城的鋒將平河悠等。日本上周四友賽憑藤田讓瑠建功，以1：1打和法國。

奧運球隊名單由18人及4名替補球員組成，有別往屆有球員傷病被替補名單更換後便不能重返大軍，國際奧委會（IOC）今屆放寬男、女足換人安排，賽前6小時前可用傷病原因自由更換4名替補球員到名單中，且受傷球員往後比賽可隨時重返大軍，令各隊可更靈活調整陣容。

（奧運消息）