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體育

李麗珊冀港奪牌破咒 看好巴奧風帆後輩馬君正 讚「板速快」

【明報專訊】巴黎奧運將於香港時間周六凌晨舉行開幕禮，其一大會奧運指定電視台HOY TV昨在有線電視大樓進行開廠拜神儀式，將任評述的香港歷來首面奧運金牌得主李麗珊，讚賞今屆初征奧的滑浪風帆隊後輩馬君正板速快，也期望港隊在今屆打破隔屆奧運奪獎牌的「魔咒」。

HOY TV為了迎接今屆巴黎奧運這項體壇盛事，昨舉行開廠拜神儀式，其中1996年亞特蘭大奧運滑浪風帆金牌得主「風之后」李麗珊（珊珊）、上屆東京奧運乒乓球女團銅牌成員蘇慧音、分別在倫敦及東京奧運摘銅的「牛下女車神」李慧詩等受邀出席，為直播節目造勢。

明白背負奧運金牌名銜壓力大

慶幸張家朗有好教練幫助

HOY TV為了迎接今屆巴黎奧運這項體壇盛事，昨舉行開廠拜神儀式，其中1996年亞特蘭大奧運滑浪風帆金牌得主「風之后」李麗珊（珊珊）、上屆東京奧運乒乓球女團銅牌成員蘇慧音、分別在倫敦及東京奧運摘銅的「牛下女車神」李慧詩等受邀出席，為直播節目造勢。

將第三度評述奧運的李麗珊認為，因今屆滑浪風帆賽事更改了賽制，反而令臨場發揮變得很重要，「馬君正（大頭妹）的板速其實是很快，她年紀小的時候我已經觀看她比賽，對她有信心。」對於「劍神」張家朗將會以衛冕身分面對今屆奧運，作為前輩的珊珊表示他幸運地有一個好教練幫助他的心理狀態，「始終他經常背着奧運金牌得主這名銜是很大壓力」。她另期望港隊在今屆能獲得最少一面獎牌，打破隔屆奧運奪牌的「魔咒」。

換角色撐隊友 蘇慧音仍盼復出

至於因傷缺席而首度轉任奧運評述的蘇慧音，表示雖對隊友們充滿信心，但在這高壓場面下誰都有機會贏或輸，「 （港隊）須專注在16強入8強那一場，有些打法會令他們頗難打，對港隊來說是一些考驗。」而她又透露目前自己的神經傷患情况，「目前來說沒有實際醫治方法，現時不斷與醫生嘗試新方法，但未有那麼快想退役，仍然希望復出」。

此外，上屆東奧男單羽毛球代表伍家朗坦承這次評述經驗是一件新奇的事，並強調「師弟」李卓耀已進行針對性訓練，且以非種子球手身分出戰能有利其發揮。至於上屆曾隨港隊女子重劍出戰團體賽的朱嘉望，今屆在女團未能取得資格下，亦會兼任節目主持，她表明期待在電視上為一眾分途出戰個人賽的隊友打氣。

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