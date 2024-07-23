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體育
2024年7月23日星期二
張家朗何詩蓓任港隊開幕禮旗手 劍神破天荒連續兩屆「擔大旗」 團長施文信未定獎牌期望
港安排45部流動冷氣今全抵選手村
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奧運快遞：占士任美國開幕旗手
沙軒領多蒙特落筆打三更 友賽吞泰球會4蛋
侯活遊廟街 研未來在港發展
體壇快訊：日援神田夢實離流浪
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李麗珊冀港奪牌破咒 看好巴奧風帆後輩馬君正 讚「板速快」
普加查3奪環法總冠軍 放眼奧運爭金
費爾斯力退薩維利夫 奪生涯第2座世巡錦標
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【明報專訊】（請看附圖）
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張家朗何詩蓓任港隊開幕禮旗手 劍神破天荒連續兩屆「擔大旗」 團長施文信未定獎牌期望
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