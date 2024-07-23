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體育

沙軒領多蒙特落筆打三更 友賽吞泰球會4蛋

【明報專訊】多蒙特新帥紐尼沙軒前晚「地標」領軍慘敗！這支去季歐聯亞軍在亞洲之行首戰，作客爆大冷以0：4慘負泰超球隊巴吞聯，賽後隨即盛傳收購里昂進攻中場卓基，卻又傳言箭頭富克洛有機會轉投馬德里體育會。

明轉戰大阪櫻花 傳富克洛勢投馬體會

年僅35歲的德國前國腳紐尼沙軒今夏取代離隊的泰錫執教多蒙特，前晚在泰國首次領軍，雖缺少代表德軍出戰歐洲國家盃的富克洛、尼高舒洛達碧克等，但仍有祖利安白蘭特、艾迪耶美、施巴斯坦賀拿和歷卡斯蘇尼等主力壓陣，卻最終被巴吞聯慨贈4蛋吞敗。「蜂兵」下場熱身賽明日上演，對手是有曾兩度效力該隊的日籍名將中場香川真司坐鎮的大阪櫻花。

紐尼沙軒賽後稱：「明白球員因頻密練習導致辛苦和疲憊，但不少犯錯與疲倦毫無關係。」據報蜂兵為填補已離隊的隊長馬高列奧斯留下的空缺，已同意斥資1500萬歐元（約1.28億港元）收購代表法國隊參戰巴黎奧運男足項目的20歲里昂攻中卓基，同時在歐國盃入兩球的31歲前鋒富克洛則獲馬體會招手，據報轉會費為3000萬歐元（約2.55億港元）。

此外，阿仙奴26將昨赴美集訓及踢季前熱身賽，惟日籍後衛富安健洋因膝傷休戰3周沒隨隊。「兵工廠」周四早上於美國展開友賽，對手依次是般尼茅夫、曼聯和利物浦，之後返主場迎戰利華古遜及里昂。

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