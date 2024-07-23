奧運快遞：占士任美國開幕旗手

法內政部：全天候保護以將

法國極左翼「不屈法國」聯盟（LFI）議員Thomas Portes，昨就以色列對哈馬斯的戰爭對加沙造成巨大破壞，稱巴黎不喜歡以色列參加奧運。法國內政部長達爾馬寧其後表示，以國運動員將獲全天候人身保護。1972年慕尼黑奧運曾發生11名以將被巴勒斯坦武裝分子屠殺慘劇。

出獄荷將被禁入選手村

荷蘭籍沙灘排球男將雲迪維特入選巴黎奧運男子沙排參賽名單，惟這名29歲球手曾於2016年在英國因性侵女童入獄4年惹外界爭議。荷蘭奧委會繼上月尾「完全支持他的參賽權利」後，昨為進一步平息事件，承諾對方將在巴奧期間與隊友隔離，並被禁止進入選手村及接受傳媒採訪。

法拒逾4千認證申請

法國內政部長達爾馬寧表示，法國當局迄今已檢查了近100萬份對將於巴黎奧運的認證申請，並拒絕了4,340人，其中部分因與激進伊斯蘭主義者有聯繫，或涉及外國間諜而遭拒絕。他又稱拒絕了大量聲稱報導奧運的「記者」，但同時也接受了為國際奧委會工作的俄羅斯人出席。