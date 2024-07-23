張家朗何詩蓓任港隊開幕禮旗手 劍神破天荒連續兩屆「擔大旗」 團長施文信未定獎牌期望

施文信昨聯同游泳和乒乓港隊代表出發赴巴黎，他抵達機場後隨即公布「重大消息」，落實由東奧男子花劍金牌「劍神」張家朗和游泳雙銀「女飛魚」何詩蓓出任開幕禮旗手，「兩人都是在東京奧運的出色獎牌得主，相信這次由他們為港隊持旗出場是個好決定」。

施：望運動員發揮最佳水準

泳隊未受訪 何社交網稱為持旗感自豪

張家朗上屆伙拍羽毛球代表謝影雪擔任開幕禮旗手，今屆再次肩負重任，是港隊歷來首人在多於一屆奧運擔任旗手，施文信被問到做法罕見時說：「港隊很少能取得如東奧優秀的成績，因此我認為這決定非常合適。」

港隊在上屆東京奧運獲得1金2銀3銅，寫下自1952年首參賽以來隊史最佳成績。施文信談及今屆目標時，未定期望獎牌數量，「希望運動員發揮最佳水準，當然每人在各自項目的能力不同。我們擁有3名世界冠軍，分別是劍擊的江旻憓、張家朗和游泳的何詩蓓，可說是有個強大的隊伍。當然別忘記，張家朗上屆奪金時，世界排名只是第19，可見奧運競爭激烈」。

被視為爭牌希望的何詩蓓，是港隊繼2016年歐鎧淳後，相隔一屆再委派泳將擔任開幕禮旗手。然而她昨晚偕出戰50米自由泳的男將何甄陶等隊友抵達機場後，隨代表團拍攝大合照後隨即進入機場禁區，未有回應記者提問，及後在社交網限時動態則寫道：「前往個人第3屆奧運，獲得額外的榮譽擔任港隊持旗手，我很謙卑和興奮，能自豪的代表着這城市。」

何詩蓓今屆將會出戰女子100及200自，下周日登場先戰200自初賽，若一路晉級至決賽，將在本港時間下周二凌晨衝擊獎牌。至於100自初賽，將於下周二傍晚上演。她另或伙拍鄭莉梅、歐鎧淳、譚凱琳、簡綽桐和張心悅出戰4×100米自由泳及混合泳接力。

（奧運消息）