張家朗何詩蓓任港隊開幕禮旗手 劍神破天荒連續兩屆「擔大旗」 團長施文信未定獎牌期望

【明報專訊】巴黎奧運將於周六凌晨開幕，中國香港代表團部分成員昨晚啟程赴巴黎，迎接這4年一度的國際體壇盛事。今屆擔任港隊團長的港協暨奧委會副會長施文信出發前公布開幕禮旗手人選，落實由兩名上屆東京奧運獎牌得主張家朗及何詩蓓擔任持旗手；其中上屆同樣擔任旗手的男子花劍代表張家朗，將是破天荒在兩屆奧運為港隊持旗出場。
施文信昨聯同游泳和乒乓港隊代表出發赴巴黎，他抵達機場後隨即公布「重大消息」，落實由東奧男子花劍金牌「劍神」張家朗和游泳雙銀「女飛魚」何詩蓓出任開幕禮旗手，「兩人都是在東京奧運的出色獎牌得主，相信這次由他們為港隊持旗出場是個好決定」。
施：望運動員發揮最佳水準
泳隊未受訪 何社交網稱為持旗感自豪
張家朗上屆伙拍羽毛球代表謝影雪擔任開幕禮旗手，今屆再次肩負重任，是港隊歷來首人在多於一屆奧運擔任旗手，施文信被問到做法罕見時說：「港隊很少能取得如東奧優秀的成績，因此我認為這決定非常合適。」
港隊在上屆東京奧運獲得1金2銀3銅，寫下自1952年首參賽以來隊史最佳成績。施文信談及今屆目標時，未定期望獎牌數量，「希望運動員發揮最佳水準，當然每人在各自項目的能力不同。我們擁有3名世界冠軍，分別是劍擊的江旻憓、張家朗和游泳的何詩蓓，可說是有個強大的隊伍。當然別忘記，張家朗上屆奪金時，世界排名只是第19，可見奧運競爭激烈」。
被視為爭牌希望的何詩蓓，是港隊繼2016年歐鎧淳後，相隔一屆再委派泳將擔任開幕禮旗手。然而她昨晚偕出戰50米自由泳的男將何甄陶等隊友抵達機場後，隨代表團拍攝大合照後隨即進入機場禁區，未有回應記者提問，及後在社交網限時動態則寫道：「前往個人第3屆奧運，獲得額外的榮譽擔任港隊持旗手，我很謙卑和興奮，能自豪的代表着這城市。」
何詩蓓今屆將會出戰女子100及200自，下周日登場先戰200自初賽，若一路晉級至決賽，將在本港時間下周二凌晨衝擊獎牌。至於100自初賽，將於下周二傍晚上演。她另或伙拍鄭莉梅、歐鎧淳、譚凱琳、簡綽桐和張心悅出戰4×100米自由泳及混合泳接力。
（奧運消息）
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