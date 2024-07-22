體壇快訊：金牛主場吞敗七連勝告終

拿度瑞典賽奪亞未開齋

正積極備戰巴黎奧運的38歲西班牙籍「泥地王」拿度，日前於瑞典網球公開賽男雙4強止步後，昨於男單決賽面對7號種子的葡籍球手紐奴保基斯顯疲態，最終僅戰1小時27分鐘便直落兩盤3：6、2：6飲恨奪亞，今年各項賽事仍未開齋。

特林普挫梅菲上海賽首封王

上海桌球大師賽昨晚於上海體育館煞科，世界排名第2的英籍星將特林普甫開賽便佔據主導，並在第5及7局分別單棒109及126度，結果全場打出4棒過百的他由頭帶到尾，以局數11：5擊敗世界第7的同胞梅菲，首奪此項賽事冠軍，一洗此前曾三度躋身決賽皆負的厄運。

郭士強回巢領國籃

中國籃協昨公布，委任前CBA勁旅廣州龍獅總教練郭士強重返中國國家男子籃球隊執教，接替離任的塞爾維亞籍教頭祖謝域。國籃近年表現低迷，不但在過去兩屆世界盃最終排名屢創新低，亦無緣取得今屆巴黎奧運資格，連續兩屆未能征奧。