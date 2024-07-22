夢幻隊驚險反勝南蘇丹 39歲占士末段奮勇 認有警惕作用

美國隊今屆徵召首次征奧的史堤芬居里，連同勒邦占士、杜蘭特、安必特、塔圖及安東尼愛華士等一眾頂級球星重組「夢幻隊」，力爭五連霸。惟球隊早前有利安納退隊改由戴歷韋特取代之外，杜蘭特亦一直因傷未在熱身賽登場，昨仗亦續告缺陣。

避免隊史第2次負非洲隊

雙方此仗早段拉成均勢，南蘇丹隊次節更憑手感火熱的外線得分，一度拉開美國隊16分，半場領先58：44。不過第3節美國隊在占士及安東尼戴維斯領銜下打出一段18：0攻勢，終助「夢幻隊」戰畢3節反超前5分。末節當外界以為美國穩操勝券之際，南蘇丹再次發力趕上，戰至完場前20秒更被JT霍亞射入三分球而再度被超前，以99：100落後。此時占士主動擔任「救世主」，在隨後攻勢單打殺入禁區上籃得分再度領先，加上全隊守住對手最後的連環攻勢，「夢幻隊」終以101：100險勝南蘇丹，避免史上首負對方之餘，亦逃過繼2021年友賽不敵尼日利亞隊後，歷來第2次不敵非洲球隊的尷尬紀錄。

居里信巴奧爭金關鍵在防守

賽後占士為備受考驗感高興，「有時這樣的比賽才會對球隊起警惕作用，我們接下來要做的是努力求進」。居里則謂：「這就是籃球，不過我相信己隊爭金的關鍵在於防守，因進攻或會因手感有異，但防守不會。」主帥卡爾則認為麾下在場上仍不夠集中，「感覺像我們未準備好比賽」。

反觀敵軍主將雲恩加比爾則表示：「人口僅1100萬的南蘇丹，整個國家連一個籃球場都沒有，但我們想透過這次比賽證明決心，並藉此給予下一代更多希望。對我們來說，初次參賽（奧運）的意義遠大於籃球本身。」