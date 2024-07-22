皮亞斯齊匈牙利封王 壓諾利斯首贏分站

諾利斯此仗甫開賽便被皮亞斯齊及紅牛隊荷蘭籍星將韋斯塔本壓過跌落第3，但他其後很快重上次席，更在最後一次入維修站時較皮亞斯齊早3圈，在對方第58圈才入站下反超前，隨後一直保持優勢的他，卻疑因不欲藉此獲益而在完場前3圈讓出領先位置，最終皮亞斯齊以2.141秒力壓諾利斯封王，亦是個人歷來首座分站冠軍。

黑帝取季席 韋少第5完賽

至於上站於銀石賽道主場封王的39歲平治車隊「黑帝」咸美頓，此站以第5名起步下一路力追，並趕過死敵「韋少」韋斯塔本及法拉利的陸克萊取得季席，連續兩站登上頒獎台。而前晚在排位賽首節炒車、僅以第16位出賽的另一紅牛車手佩雷斯，最終一路後上以第7名完成。

力爭四連霸的「韋少」昨仗曾在第63圈力戰咸美頓時一度被撞出賽道而跌至第5位完成，但總成績仍以265分高踞車手榜榜首，領先次席的諾利斯76分；法拉利雙雄陸克萊辛斯則續排第3及4位，但被緊隨的皮亞斯齊追至20分以內差距。