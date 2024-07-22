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體育

阿仙奴曼聯友賽分途贏波 卡拉科利入廠好事近

【明報專訊】兩支銳意在新季捲土重來的英超雙雄阿仙奴及曼聯，前晚在季前熱身賽皆順利報捷，當中「兵工廠」輕取奧連特2：0；近期在轉會市場動作頻仍的「紅魔」則以同樣比數作客挫蘇超球隊格拉斯哥流浪，並迎來新兵利尼約路擔正演處子戰。

曼聯新兵約路登場 辛祖再披紅魔戰衣

月底將赴美國開展集訓的阿仙奴，前晚在主場與英甲球會奧連特進行季前首場熱身賽，球隊上半場先有前鋒加比爾捷西斯接應傳送後近門抽入，換邊後輪到捷西斯送出傳中，造就隊友中場伊美路維射成2：0完場。此外，據轉會專家羅曼奴報道，兵工廠已與今屆歐國盃聲名鵲起、現效力意甲球會博洛尼亞的22歲中堅卡拉科利達成加盟協議，料轉會費達4000萬歐元（約3.4億港元）。

至於首場熱身賽不敵挪威球隊洛辛堡的曼聯，昨仗對格拉斯哥流浪則以強陣出擊，門將奧拿拿、中場卡斯米路、美臣蒙特、已歸隊的查頓辛祖，以及剛以5200萬鎊（約5.25億港元）來投的18歲法國青年軍中堅利尼約路，同樣正選上陣。紅魔結果由阿密特迪亞路及祖侯基各建一功贏2：0而回。領隊坦夏格賽後則表示，將考慮重新起用辛祖，「人總會犯錯。不過只要好好反思，誠心悔改的話，之前所有不快就可到此為止，然後大家再放眼未來」。

其他英超球隊友賽方面，熱刺及韋斯咸同日分途作客以2及1球淨勝英冠的昆士柏流浪及英非聯的達根咸；阿士東維拉則作客以3：0擊敗斯洛伐克球隊泰拿華斯巴達。

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