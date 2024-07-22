烏克蘭推奧運郵票致敬運動員 僅140將出戰22項歷屆最少 重劍手哈高娃：民族堅不可摧

一套6枚 概念緣自獎牌項目

經歷着接近兩年半的戰爭，烏克蘭境內有不少體育設施遭破壞，更有職業運動員需要報名參軍，故今屆只能派出72男68女共140人參加巴黎奧運的22個項目，相比3年前東京奧運減少15人，成為該國自從1996年起參與奧運以來最小規模的隊伍。

不過，當地郵局日前宣布，發行新郵票以支持其出戰奧運的運動員，一套6枚郵票以印有運動員曾在奧運上獲得獎牌的項目為概念，包括劍擊、柔道、網球、獨木舟、舉重和射擊。其中今屆女子重劍個人賽兼團體賽代表的27歲選手哈高娃（Vlada Kharkova），表示曾在沒電、沒水、黑暗、寒冷、炎熱的惡劣環境度過無數個小時，但這會使他們族人變得更強大，「儘管發生過去的一切，我們已準備向全世界展示，我們都是烏克蘭人，作為烏克蘭民族是堅不可摧」。

國際足協延處理巴勒斯坦投訴

以色列戰奧運獲開綠燈

此外，據烏克蘭體育部的資料顯示，自俄羅斯入侵以來當地有479名運動員和教練被殺，而國際奧委會（IOC）已禁止俄羅斯及其盟友白俄羅斯的運動員參與國際比賽，但其後容許共25名運動員以中立身分參加今屆巴黎奧運。

另邊廂，國際足協（FIFA）早前認為以色列正持續與哈馬斯恐怖組織發生武裝衝突，須推遲決定巴勒斯坦對暫停以色列參與國際足球比賽的提議，同時解釋「需要更多時間，以應有的謹慎和完整的方式考慮這過程」，料以色列未來的參賽資格有待奧運後，即最遲於8月31日才能定奪，這亦間接為他們出戰巴奧「開綠燈」。

至於以色列隊在今屆男足賽事上，與日本、巴拉圭和馬里隊被分配在D組，並將於香港時間本周四凌晨在首場小組賽迎戰馬里隊，但以色列足協賽前宣布，其中超齡球員的24歲球隊門將兼隊長丹尼爾皮里斯（Daniel Peretz）因大腿受傷而缺席今次奧運，他已返回所屬德甲球會拜仁慕尼黑。

（奧運消息）