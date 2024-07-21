體壇快訊：拿度驚險闖瑞典網賽決賽

香港女子網球隊昨於金夫人盃亞洲／大洋洲II組附加賽次戰，靠王康怡及張瑋桓分別直落兩盤擊敗對手，以場數2：0擊敗馬來西亞隊，取得來屆升班亞洲／大洋洲I組資格，亦是港隊繼2017年後再戰該組別。

卓林普上海賽決戰梅菲

上海桌球大師賽昨晨完成4強賽事，世界二哥的英籍星將卓林普全場打出4次單棒過百下，以局數10：3擊敗5局「捧蛋」的同胞名將「火箭」奧蘇利雲，將於決賽面對另一英籍好手梅菲。後者昨在另一場4強以10：8力克同胞沙比。

普加查環法總冠軍在望

環法單車賽昨晨完成尾二的第19站賽事，效力阿聯酋航空隊的斯洛文尼籍名將普加查在這個由昂布蘭到著名滑雪地伊索拉、合共144.6公里的路段率先衝線，總成績續力壓群雄居首，第3度問鼎環法總冠軍在望。

諾利斯今頭位戰匈牙利站

世界一級方程式（F1）匈牙利站昨晚上演排位賽，麥拿侖車隊的英籍星將諾利斯做出1分16.098秒的最快圈速，取今夜正賽頭位，隊友皮亞斯齊則以0.044秒之差居次。至於上站排頭位的平治車手羅素，意外於首節止步，正賽僅排第17。