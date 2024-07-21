劉慕裳書展辦簽書會 自傳分享經歷 化負能量為動力

巴奧任電視主持 為港將打氣

經過籌備大半年，32歲的劉慕裳在書展發布其新書《比賽之形、人生之型：劉慕裳》，她昨首度出席簽書會，與支持者親身接觸，他們同時亦能夠獲得有漫畫版Grace肖像的布袋及明信片，其間更有書迷身穿她於上屆東京奧運女子空手道個人形奪銅的紀念T-shirt到場。對於活動的反應，Grace坦承過去很擔心沒有人購買，「今（昨）天見到大家都好開心，由活動開始簽到尾，多謝大家的支持，未來或會考慮編輯英文版。」

備戰9月亞洲賽力爭衛冕

Grace又開玩笑道「書本每部分都需要留意」，但希望讀者能特別閱覽自己面對逆境的經歷，「這些事情我很少在公開場合上提及，因為我不想帶負能量出來，但其實我怎樣捱得過去可以啟發多些人，或者我怎樣可以將它們轉化成為動力」。

此外，Grace將於巴黎奧運擔任Viu TV奧運大使兼主持，她直言今屆終於可以進行「倒數動作」，現時能站出來為其他港隊參賽運動員打氣。她另透露將準備9月20日舉行的亞洲空手道錦標賽，希望能盡力爭取衛冕，「暫時留在體院裏訓練，但或許會在比賽前到西班牙練習」。

簽書會上，排頭位的謝先生透露早上才購買新書，但認為該自傳值得大家保留，「難得有機會分享一些激勵和感受，希望Grace可在書本上寫下自己的名字。」另一名書迷莫小姐表示自從Grace獲得奧運銅牌後，認為她很厲害及欲知悉其背後的生活，「多謝她為港爭光，希望之後繼續努力，贏得比賽」。