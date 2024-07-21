女重世一江旻憓征巴黎 盼「帶住大家給予的好運」爭佳績

何瑋桁感期待 「望發揮100%能力」

雖然香港機場昨因防毒管理軟件CrowdStrike更新出現問題引致微軟（Microsoft）系統發生全球性故障，一度導致登機系統受影響，但昨日情况大致恢復正常，無阻兩名港將江旻憓及何瑋桁，連同羅馬尼亞籍重劍港隊教練Octavian-Petru Zidaru昨晚起程前往巴黎。其中Vivian將第三度出戰奧運，她出發前表示十分開心並希望快點到達當地，「這幾天收到了非常多的祝福和鼓舞，希望帶住大家給予的好運之下，能夠打得好。」屆時將打頭陣出戰的她又透露，將會看完隊友的比賽才會返港。

至於初登奧運舞台的何瑋桁在臨別前坦言相當興奮和期待，「希望可以發揮出自己100%的能力，起碼可以向大家展現自己的實力」。他又透露，為了讓情緒平復並以興奮的心情面對比賽，在緊張的時候會聽動漫主題曲等音樂。

今屆巴奧劍擊項目將於7月27日至8月4日在巴黎大皇宮（Grand Palais）上演，其中江旻憓於本周六率先登場。至於兩名首度代表港隊征奧的隊友陳諾思和何瑋桁，同於下周日分途出戰女子花劍及男子重劍個人賽；「劍神」張家朗則於下周一力爭衛冕男子花劍個人賽。