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體育

張家朗父母「初征奧」為愛兒打氣

【明報專訊】巴黎奧運將於當城時間下周五晚上開幕，香港劍擊隊將派出4人出戰，女子重劍「世一」江旻憓將於開幕翌日打頭陣，為港隊力爭首面獎牌，兩名奧運新丁陳諾思和何瑋桁，將於28日的女花及男重個人賽分途出擊；「劍神」張家朗則於29日的男花個人賽力爭衛冕。

法籍花劍主教練Gregory Koenig與張家朗率先到達法國中北部城市默倫，在當地劍會為巴黎奧運作最後準備。Greg透露，期望為愛徒創造一個像「隔離泡泡」的環境，盼對方專心備戰。

以世界排名第3之位迎接巴黎奧運的張家朗，早前接受國際劍聯（FIE）訪問時，表示最期待於塞納河有別傳統的開幕禮，並透露親人將首次在現場觀賽，「這是我的第3屆奧運，但父母是首次到現場觀賽，不論結果如何，我都為此感到高興」。

張寄語新丁劍手輕裝上陣

若然張家朗成功衛冕，即可追平意籍劍手尼度拿迪（1912及1920年）和多利奧拿（1952及1956年）生涯兩奪奧運男花個人賽金牌的紀錄。不過，他也寄語初戰奧運的劍手輕裝上陣，「如果你是首次出戰奧運，嘗試竭力作戰，並好好享受整個比賽」。

至於新科亞洲男重冠軍何瑋桁，日前則在體院參與訓練營，與一眾外隊對打備戰其首屆奧運。他與江旻憓料今晚啟程往巴黎，作最後調整。

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