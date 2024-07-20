巴黎仲夏冒險 陳諾思要有型 19歲嶄露頭角亞運揚眉 放膽挑戰無懼列強

文：許嘉明、圖：鄧宗弘、許嘉明

小朋友大多活潑好動，陳諾思笑言自己年幼時曾試玩游泳等各類運動，惟對劍擊卻非一試愛上，甚至希望放棄此運動，「我5、6歲開始學劍，在頭幾堂哭得很厲害，因為戴上面罩很黑，又不知道要做什麼，就覺得很害怕，跟媽媽說不想再學劍」。不過，陳母鼓勵愛女繼續嘗試，陳諾思也逐漸感受到劍擊的樂趣，繼而愛上這項運動。

杭州亞運女花個人團體奪兩銅

對於劍擊，陳諾思初時只視作普通興趣，沒有多想在這方面發展，但她坦言在12、13歲加入體育學院接受系統式訓練時，開始覺得劍擊「是我生命很重要的一部分」。她在2019年初以14歲之齡，在法國一青少年賽事力壓逾百人奪冠，隨後於2022年花劍青年世界盃曼谷站，更為港隊歷史性贏得女花個人賽冠軍。

陳諾思在2022年底兼戰成人組賽事，去年度過不平凡的18歲，在上海大獎賽女花個人賽64強擊退意籍前世界冠軍霍比，同年世界賽更擊敗國家隊好手陳情緣闖32強；她不諱言兩仗成績對自己是個肯定，「我面對前世界冠軍沒太緊張，只是想嘗試挑戰，但試吓試吓就贏了。這算是一個轉捩點吧，好像做到一些成績，對手是誰也不要緊，入到32強就證明自己有進步，信心也大一點」。此後她在杭州亞運一鳴驚人，連奪女花個人及團體賽銅牌。

港劍女花征奧第3人

陳諾思過去一直強調「希望看看在成人組能走到什麼位置」，她在今年再度突破，以亞洲及大洋區第2排名直入奧運，成為繼雅典奧運的陳盈敏，以及倫敦和里約奧運的連寶香後，香港女花征奧第3人。

陳諾思透露在去年世界賽取得不少積分後，意識到自己有機會爭取奧運席位，惟她要鬥到截標前最後一站的華盛頓大獎賽，才能力壓韓籍好手洪世娜拿下奧運入場券。這名19歲新星直言奧運周期狀態起伏不定，幸獲家人及教練團的幫助走出低潮，「父母告訴我運動場上沒有常勝之師，當你經歷高高低低之後，才有進步。或者一開始我都會在意別人的積分，但後來我覺得要將重點放在自己身上，如果我要出線的話，真的要靠自己打好每一劍，證明自己有實力（把資格）贏回來的」。

港隊星將張家朗在東京奧運贏得男花個人賽冠軍，讓香港掀起一股劍擊熱潮。3年前在體院電視機前見證歷史一刻的陳諾思，直言師兄為港隊帶來希望，「平時看到其他（項目）運動員取得佳績，你會覺得很羨慕，但我們的運動員原來也可以做到。家朗帶了很大的希望和動力給我們，好像再努力一點也可以做到」。

初奧未定目標 冀享受與珍惜

即將踏上奧運舞台，陳諾思笑稱未有太大目標，「只想享受和珍惜這4年一次的機會，畢竟也不知道下屆會發生什麼事」。不過，她透露早已想過自己在奧運登場的模樣，「有時我會想奧運是怎樣一回事，幻想自己踏上劍道時，地上都是五環標誌，每場都像打決賽劍道。我的奧運，應該是有型的」。