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體育

曼聯5億簽18歲法籍中堅約路 第3簽瞄準烏加迪

【明報專訊】曼聯昨宣布從與來自法甲里爾的18歲法籍中堅利尼約路簽約5年，據報轉會費5000萬鎊（約5億港元）；另轉會專家羅曼奴稱，曼聯已與巴黎聖日耳門（PSG）的23歲烏拉圭國腳防中文路爾烏加迪達成個人加盟條款，勢將完成今夏第3簽。此外，近兩年半未再為「紅魔」披甲的22歲鋒將格連活特，則落實轉投馬賽。

繼羅致荷蘭隊23歲前鋒約舒亞舒克斯後，曼聯昨再買入利尼約路，他上季協助里爾獲得法甲殿軍及可出戰下季歐聯外圍賽。另羅曼奴表示：「曼聯已與PSG中場文路爾烏加迪就個人條款達成協議，並已討論合約條款。即使曼聯無緣下季歐聯，他也渴望來投。」據報協助烏拉圭隊奪得美洲國家盃季軍的烏加迪的轉會費約為5110萬鎊（約5.15億港元）。

格連活特投奔馬賽

沙維奧成曼城今夏首簽

曼聯同時將格連活特以2530萬鎊（約2.55億港元）的轉會費，售予由新帥迪沙比領軍的馬賽。格連活特前年1月因涉毆打女友被「紅魔」內部停賽，上季外借西甲基達菲表現可圈可點，但最終仍要「脫魔」；而上季馬賽陣中最佳射手的奧巴美揚，則落實轉投沙特阿拉伯聯賽「升班馬」卡迪斯亞，簽約兩年。

另一方面，上季英超盟主曼城斥資約3100萬鎊（約3.1億港元）收購巴西隊翼鋒沙維奧，成為今夏首簽。20歲的他前年加盟法甲球隊特魯瓦，上季以借將身分協助基羅納爆冷獲西甲季軍。

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