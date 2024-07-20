黃杜配冀卸心理包袱不留憾 三朝元老再戰混雙 港乒1男4女征巴黎奧運

港隊將派女將杜凱琹、朱成竹、李皓晴及吳詠琳，以及男將黃鎮廷出戰巴奧，當中杜凱琹將三線作戰，除出戰女團和跟朱成竹分途角逐女單，亦會伙黃鎮廷出戰混雙；在去年杭州亞運贏得男單銅牌的黃鎮廷亦會兼戰單打。總教練李靜直言對港隊抱期望，「希望攞好多百萬獎金返港」。

一眾港將在北京的國家體育總局完成10日集訓並於前日返港，黃鎮廷稱當地氣氛和訓練強度更大，有助備戰，其拍檔杜凱琹亦有同感，稱國家青年軍基本功紮實，令港隊訓練質量提升。

黃鎮廷：當所有比賽為最後一場

黃鎮廷／杜凱琹於東京奧運混雙8強鬥到決勝局，終在爭議聲中飲恨，無緣獎牌。「黃杜配」隨後捲土重來，先在去年世界賽奪銅，今年4月奧運資格賽突圍，同時在6站WTT賽事踏頒獎台，並憑世界排名成為奧運4號種子，在早段避開國家隊及日本隊等勁敵。

巴奧乒乓項目於下周三抽籤，「三朝元老」黃鎮廷表明全力以赴，「我第3次打奧運，4年後有沒有下次也不肯定，我會將所有比賽當最後一場去打， 希望在奧運舞台盡量釋放自己」。比起過去兩屆奧運，這名32歲港隊一哥如今看得更開，冀少點心理負擔，與杜凱琹為同一夢想而戰，「我們好早達成共識，希望在奧運衝擊獎牌、為港爭光。上屆爭少少（贏獎牌），但今屆重拾心情、重新再來，不論比賽、訓練或日常生活也加強溝通，只為比賽更順利」。他續指期望於男單突破前屆16強的成績，盡力於奧運走得更遠。

杜凱琹走過傷患 將期望清空減壓

至於26歲的杜凱琹近年飽受右手肘傷患影響，令其場上表現反覆，港乒女隊教練張瑞透露在集訓時控制其訓練量，期望愛徒在體能和思想上都準備好應付奧運混雙、女單及混雙3條戰線。同為「三朝元老」的杜凱琹，表示今屆將期望清空，避免因太想爭獎牌而帶來壓力。

杜凱琹又透露近半年發覺自己不懂放鬆，心理和肌肉長期處於繃緊狀態，目前仍在學習怎處理緊張情緒。她不諱言仍深刻記住上屆失利，但稱與黃鎮廷在3年來有所成長，尤其對方女兒出生後，兩人關係更好，「我們對奧運的思想也接近一致，希望今屆不留憾」。