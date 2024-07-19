體壇快訊：丹麥羽隊棄戰巴奧混雙

港女隊金夫人盃明戰大馬

香港女子網球隊昨續戰金夫人盃亞洲／大洋洲II組，日前在小組賽連挫新加坡、巴基斯坦及蒙古隊以首名出線後，在附加賽以場數0：3不敵頭號種子泰國隊，明日將在另一場附加賽面對馬來西亞隊，力爭升上亞洲／大洋洲I組。

王鎧澄FCG世界賽奪冠

年僅12歲的香港高爾夫球隊新星王鎧澄，繼早前在世青賽女子11至12歲組奪亞軍後，近日轉戰「FCG Callaway世界錦標賽」的同一年齡組別，結果昨在最後一輪打出低標準12桿，以6桿優勢勇奪冠軍，在業餘世界排名暫列第834位。

金牛大勝江西續領群雄

全國男籃聯賽（NBL）常規賽，香港金牛昨於修頓主場迎戰江西贛馳，客軍是役雖有曾效力NBA多倫多速龍的美籍新兵後衛謝倫夏里斯攻入28分，但金牛亦有美籍外援佐敦獲加攻入全場最高30分，終領銜以110：81大勝江西，七連勝後續力壓群雄居首。麥奴臣年底離哈斯

世界一級方程式（F1）車隊哈斯昨宣布，陣中31歲丹麥籍車手麥奴臣將於年底約滿離隊，連同36歲德國籍車手侯根保來季將轉投沙巴，意味哈斯下季將以全新車手陣容出戰。目前哈斯已落實現為陣中及法拉利共用後備車手的19歲英籍新星比亞文，將於來季成為車隊正選成員，另一車手則有待公布。