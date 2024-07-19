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體育

香港街馬12．8開跑 全馬增將藍隧道路段 推五感馬拉松

【明報專訊】「香港街馬2024」慈善跑將於12月8日舉行，賽會昨公布比賽共有兩萬名額，其中全馬新設將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段，並將首度在馬拉松期間推出盆菜、茶粿等五感體驗。此外，比賽當日為便利跑手，將重新提供行李即日寄存服務。

設2萬名額 下周四網上報名

社企「全城街馬」主辦的「香港街馬」昨宣布，比賽將於12月8日（星期日）早上舉行，包括全馬、半馬和10公里賽3個項目，各組名額共兩萬個，分別為全馬4500人、半馬5500人，以及10公里賽1萬人，同時活動當日將會提供行李即日寄存服務，公眾可在下周四起在網站（http://streetathon.com/tc/）開始報名。「街馬-亞洲青年十公里2024」中首度增設家庭組別，規定其中一名參加者必須為10至25歲的全日制學生，須於兩小時內完賽。

為了優化跑步路線，今屆全馬賽事加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段，從東區走廊出發，經中環灣仔繞道和東區海底隧道到達將軍澳跨灣大橋及將藍隧道，再跑上觀塘海濱花園、九龍灣住宅區，穿過啟德機場隧道，終點位於土瓜灣新山道。而跨海半馬的起點和終點與全馬相同，穿過東隧後直接經觀塘繞道到東九龍走廊。至於10公里起點改為調景嶺，穿越跨灣大橋和將藍隧道兩大基建，終點在觀塘海濱花園。

向跑手派盆菜及茶粿 宣揚港文化

此外，大會今屆將推出「五感馬拉松」，跑步沿途加入視覺、味覺、聽覺、嗅覺及觸覺體驗，包括向跑手提供盆菜及茶粿等本地圍村特色美食。其中大會亦邀請來自內地及其他亞洲地區跑手參與，以宣揚香港文化。

對於上屆賽事在氣溫寒冷下不設即日行李寄存，令不少跑手不滿大會安排，「全城街馬」聯合創辦人及行政總裁梁百行表示今屆已安排有關服務，相信能解決跑手情况。他另強調活動並非純粹宣傳，「已增加更多免費名額，鼓勵更多人參加，想與其他做好事的團體合作，促進社會的正面發展」。

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