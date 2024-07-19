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2024年7月19日星期五
大埔簽10新兵 覓兩地建訓練基地 逾千萬班費求穩步上揚 伊高減薪回巢 兩港足先生聯手
九龍城推5年計劃盼穩扎港超 與晉峰合作建青訓系統
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足壇快遞：阿官員要美斯道歉遭辭退
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關於奧運：蒙古傳統禮服迎巴奧開閉幕禮 32將戰9項目
體壇快訊：丹麥羽隊棄戰巴奧混雙
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【明報專訊】（請看附圖）
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