九龍城推5年計劃盼穩扎港超 與晉峰合作建青訓系統

曾錦濤等前港腳助陣 新帥冀踢法主攻

九龍城上季以「駿英九龍城」名義贏得港甲冠軍，今季未有冠名贊助下首戰港超，會方昨宣布推動5年發展計劃。九龍城足球會聯席主席麥融斌深信，球會具備足夠資金於未來5年立足港超，「從4年前踏足球壇，我們已部署升超計劃，不是貿然找金主，而是找一班理念相近的人，不止提供資金，其他層面都能產生協同效應」。

九龍城另與自降甲組的晉峰簽署合作協議，推動「晉峰九龍城」青訓系統協助培育新血；惟據了解將不會出戰香港超級青年聯賽，以及即將推行的U22聯賽。此外，晉峰亦成為九龍城新戰衣的胸口贊助，並有擔任總監的何信賢和5名球員加盟。另一支上季後散班的球隊香港U23，則有林學曦、鄭進泓等5將來投。

九龍城將由首任港超主帥的陳銘剛執教，上季曾短暫擔任深水埗助教的他稱，經歷上季在頂級聯賽任教的體驗，已裝備好自己重新出發，希望有足夠時間建立風格，以進攻踢法為主。這支港超新丁將有8名升班功臣隨隊征戰，包括重返職業賽場的兩名前港腳中場陳文輝及後衛曾錦濤。相隔一季再戰港超的曾錦濤認為作為新軍首要是培養默契，「球員由3隊組合，一開頭連名字都不熟悉，因此季前訓練較預期早展開，希望盡快把球員融合」。