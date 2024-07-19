大埔簽10新兵 覓兩地建訓練基地 逾千萬班費求穩步上揚 伊高減薪回巢 兩港足先生聯手

大埔上季由李志堅接手後即取得港超亞軍，3名球員入選最佳11人，包括當選香港足球先生的陳肇鈞。這支區隊昨午於西貢一間酒店舉行發布會，除了落實陳肇鈞、謝家榮、盧卡斯及比迪高等主力悉數留隊，同時公布10名新兵，包括日前解約離開傑志的翼鋒伊高沙托尼、均業北區後衛韋法頓，還有杜國榆、尼高拉斯及林樂賢等港將。

近4萬呎基地設健身室

李志堅稱新季目標「穩步上揚」，讚揚球會管理層有決心和誠意，本地球員基本都會提供兩年合約，「想給對方穩定」，又提及有意簽多一名進攻位置外援，以及下月初到泰國集訓逾一周。

此外，新季將兼任球會總監的李志堅透露，為發展地區青訓，會方計劃在大埔覓兩地建訓練基地，「這是我很渴求的事，對大埔和香港足球都是好事」。大埔領隊葉志雄期望今季內可落成，「覓地已到入紙申請階段，較大一塊地3至4萬呎，會做綜合基地，有7人足球場、健身室和辦公室，會舉辦活動和足球學校班。較細的地都有5000呎。目的都是想更多人關注香港足球」。他透露今季班費達8位數，較上季多兩、三成。

2018／19年度港足先生伊高沙托尼相隔5年重返大埔，連同陳肇鈞令陣中有兩名港足先生聯手。伊高稱在傑志度過困難一季後，為爭取更多上陣機會，最終決定減薪回大埔，與熟悉自己的李志堅故劍重逢，「我和堅sir關係很好，想重拾在大埔的美好回憶」。

陳肇鈞棄北上落班續留港

至於上季港足先生陳肇鈞承認曾獲內地球會斟介，但跟大埔詳談後決定留隊，「會方除了好有誠意，發展方向亦好適合我，自覺亦有些東西未在香港完成。上季贏了個人獎項，但欠捧盃。球隊陣容昇華後，我覺得可挑戰所有球隊」。這名下月初將32歲的港足中場承認，錯過今次外闖或難再有機會，惟稱：「可能真是疊埋心水留在香港，感覺是好點，現在這年紀也不是為一份『大糧』，而是想感染更多人，留隊也無悔」。

在發布會客串做主持的24歲港足門將謝家榮也承認曾獲兩隊港超招手，但他表示：「過去兩年在大埔踢得很開心，成績愈來愈好，今季組軍方針積極，自己也希望效力這樣的球隊，希望再升一級由亞軍變冠軍。」