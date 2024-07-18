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2024年7月18日星期四
偕阿根廷隊友唱歌諷法國非裔球員 安素捲歧視風波 車路士啟紀律程序
美斯傷足踝韌帶 復出未有期
科木否認球員出言辱黃喜燦：只是說「成龍」
西班牙足總主席濫權罪成停職兩年
佐野海舟涉性侵被捕 外流德甲緬恩斯恐告吹
史提芬彭利拿重簽南區 感激高層教練再次信任
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【明報專訊】（請看附圖）
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