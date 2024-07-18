美斯傷足踝韌帶 復出未有期

美斯日前在美洲盃決賽挫哥倫比亞隊期間，因扭傷右足踝致腫脹被迫退下火線。昨公布第3作客特別湖水綠色球衣的國際邁阿密發聲明指出：「經醫學評估後，確定美斯右腳踝韌帶受傷。他的復出期將根據定期評估和康復進度來判斷。」有消息指不用做手術的美斯初步估計需避戰6周，惟上述兩說法與邁阿密主教練馬天奴早前指美斯至少缺陣兩場明顯有出入。美斯及後在Instagram表示：「我想感謝大家的留言和問候。我很好，感謝上帝，希望很快能再次比賽，享受我最喜愛的事情。」

美洲盃最佳陣容揭曉 阿根廷6將入選

美斯今屆美洲盃遇上不少阻滯，既曾因傷缺陣，也只交出1入球1助攻，更受足踝重創困擾，昨落選官方公布的美洲盃最佳陣容，而其6名隊友拿達路馬天尼斯、迪馬利亞、迪保羅、利辛度馬天尼斯、達利亞費高及門將達米安馬天尼斯則入選，其餘4人是哥倫比亞隊中場占士洛迪古斯、謝法臣拿馬、艾利亞斯與烏拉圭隊老將射手蘇亞雷斯。另外，美洲盃分組賽出局的墨西哥隊有主帥盧辛奴請辭，據報該國65歲名帥艾古爾有望第3次接掌。