偕阿根廷隊友唱歌諷法國非裔球員 安素捲歧視風波 車路士啟紀律程序

事緣阿根廷蟬聯美洲盃後，安素費南迪斯在隊巴用手機發布Instagram直播，當中看到他與部分阿根廷隊隊友高歌慶祝，但歌詞內容帶有種族歧視法國隊球員意味：「他們為法國隊踢球，但都來自安哥拉；他們跑得飛快，喜歡和變性人交往，母親來自尼日利亞，父親來自喀麥隆，但護照卻寫着是法國人。」

事後社交網道歉 10球會隊友取消關注

事後隨即引發各界批評，安素費南迪斯昨在社交網發文道歉：「我為在國家隊慶祝期間在Instagram直播發布的內容真誠道歉。歌詞包含極具攻擊性的內容，絕對沒有任何藉口。我反對一切形式的歧視，並為自己沉醉於慶祝美洲盃冠軍的喜悅而道歉。那個片段、那個時刻、那些內容，並不反映我的價值觀和品質。我再次衷心道歉。」

不過，安素效力的車路士有7名法國籍球員，據報他們事後對此極為憤怒，至少已有10名隊友取消關注其社交網，大部分均為法籍或非洲球員，包括韋斯利科芬拿、班洛特巴迪亞舒尼、尼干古、阿素迪沙斯、馬路古斯圖、比利時隊中場羅美奧拉維亞及科特迪瓦隊前鋒大衛科芬拿等。其中法籍後衛韋斯利科芬拿更在社交網公開轉載有關內容並寫上：「2024年足球：肆無忌憚的種族主義。」但科芬拿的社交網亦隨即出現不少種族歧視內容的留言。

法足總譴責 車路士：視此為教育契機

法國足總就此事發聲明，表示會長菲臘迪亞路以最強烈的言辭，譴責阿根廷隊球員作出針對法國隊球員的種族主義及歧視言論及在網上廣傳，有關行為「不可接受」，「面對這些令人震驚、違背體育和人權價值觀的言論的嚴重性，法國足總會長決定直接向阿根廷足總及國際足協投訴，並對有關侮辱性言論提出法律訴訟」。

車路士發聲明稱所有形式歧視行為都是完全不可接受，「我們很自豪能成為有多元化及包容性的球會，歡迎來自各種文化、社區和身分的人」，又指認可相關球員的公開道歉，「視此為教育契機」，並已啟動內部紀律程序。