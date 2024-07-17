馬爾尚誓領法國破12年金牌荒 系出美國水神菲比斯同門 去年破師兄400混世績

文：許嘉明、圖：公關提供

美國泳隊傳奇菲比斯在北京奧運上演連奪8金的「封神」戰役，當中在強項400米混合泳更游出4分03.84秒締造世界紀錄，到去年才遭馬爾尚打破。現年39歲的菲比斯笑言：「說實話，我知道我的紀錄總會被打破的，只是不知何時，我原本希望保持這個紀錄20年，成功的話，我就是游泳世界紀錄最長保持者。」

2021年起隨波曼學法

不過，馬爾尚在2021年起赴美隨名師波曼，亦是跟菲比斯系出同門的師弟。菲比斯直言跟波曼教練情同父子，所以很清楚馬爾尚的訓練情况，「那（400米混合泳）是我最後一個世界紀錄，但它沒有溜走，而是由我最親的波曼及馬爾尚承傳，實在是最佳的人選」。馬爾尚則笑稱經常翻看菲比斯創下世界紀錄的影片，亦早已立志追求同樣境界，當他成功一刻也感難以置信，並形容「那是我人生中最有存在感的一刻」。

刻苦訓練是運動員取得成功的基本條件，菲比斯相信世上最優秀的游手也是在日復日的練習中鍛煉而成，「我們都是全力以赴的人，透過嚴苛訓練創造機遇。在馬爾尚身上我也看到那團火，他的水中動作更精妙。這種技巧最初由科比發明，後來洛捷迪和我把它提升至更高層次，現在馬爾尚再創出新境界」。馬爾尚笑言兩人最大的共通之處，正是能夠吃苦，也喜歡挑戰游泳運動的極限，且在壓力下也有好表現。

倫奧後法泳隊無以為繼

法國游泳隊自從2012年倫敦奧運有飛魚馬諾多、阿尼爾、女將梅菲特以及男子接力隊拿下4金，隨後兩屆皆無緣金牌。馬爾尚期盼今屆巴奧可在主場揚威，終結法國泳隊長達12年的奧運冠軍荒，這名5奪世界冠軍的新星笑言去年世界賽破世界紀錄一仗的表現並非完美，除了跟教練着手改善技術之外，更尋求曾協助馬諾多的心理醫生森密特協助，希望身心皆以最佳狀態於奧運登場。